На Прикарпатті в ДТП загинули четверо людей

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

19 вересня сталась смертельна ДТП у Надвірнянському районі. 44-річний водій Renault Kangoo не впорався з керуванням та наїхав на дерево. Від отриманих травм він загинув на місці.

Цього ж дня сталась смертельна аварія в селі Рожневі Поля Заболотівської громади. 31-річний водій Renault Master на неосвітленій ділянці дороги не помітив 65-річного пішохода, і збив його. Від отриманих травм пішохід загинув на місці, водій був тверезим.

Також сталась смертельна ДТП на вулиці Набережній в Івано-Франківську. 38-рчна жінка керувала Nissan Note. Вона зіткнулась з мотоциклом Honda, яким керував 51-річний чоловік. Внаслідок ДТП 40-річний пасажир мотоцикла загинув від отриманих травм.

20 вересня смертельна ДТП сталася в селі Гвізд Надвірнянського району. 23-річний водій Volkswagen Caddy зіткнувся з мотоциклом Husqvarna, яким керував 25-річний чоловік. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події. Водій автомобіля був тверезий.

"Поліція закликає водіїв бути максимально уважними та обережними за кермом. Неухильно дотримуйтеся Правил дорожнього руху, обирайте безпечну швидкість відповідно до дорожньої обстановки, уникайте ризикованих маневрів та постійно контролюйте ситуацію на дорозі", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, що у Рівному сталася ДТП, унаслідок якої травмувався 23-річний водій мотоцикла. Аварія сталася 18 вересня близько 14:20 на вулиці Дубенській.