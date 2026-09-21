Удар дрона по будинку на Харківщині: загинула мати, 13-річний син у важкому стані
У Лозівській громаді Харківської області внаслідок чергової атаки російських військ загинула 45-річна жінка, а її 13-річний син отримав тяжкі опіки
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Російський безпілотник влучив у приватний будинок у селі Катеринівка. Внаслідок удару оселя була повністю зруйнована, а всередині виникла пожежа.
Жінка загинула на місці. Її тіло рятувальники деблокували з-під завалів.
13-річного сина загиблої у важкому стані госпіталізували до лікарні. Хлопець отримав сильні опіки.
На місці атаки працювали оперативні підрозділи ДСНС, рятувальники добровільної пожежної команди місцевого агропідприємства та офіцер-рятувальник громади.
Нагадаємо, вночі 21 вересня російські війська атакували ударними безпілотниками місто Лозова на Харківщині. Внаслідок ворожого удару одна людина загинула, троє постраждали.