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21 вересня 2026, 14:04

Удар дрона по будинку на Харківщині: загинула мати, 13-річний син у важкому стані

21 вересня 2026, 14:04
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Фото: ДСНС Харківщини
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У Лозівській громаді Харківської області внаслідок чергової атаки російських військ загинула 45-річна жінка, а її 13-річний син отримав тяжкі опіки

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Російський безпілотник влучив у приватний будинок у селі Катеринівка. Внаслідок удару оселя була повністю зруйнована, а всередині виникла пожежа.

Жінка загинула на місці. Її тіло рятувальники деблокували з-під завалів.

13-річного сина загиблої у важкому стані госпіталізували до лікарні. Хлопець отримав сильні опіки.

На місці атаки працювали оперативні підрозділи ДСНС, рятувальники добровільної пожежної команди місцевого агропідприємства та офіцер-рятувальник громади.

Нагадаємо, вночі 21 вересня російські війська атакували ударними безпілотниками місто Лозова на Харківщині. Внаслідок ворожого удару одна людина загинула, троє постраждали.

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