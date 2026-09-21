На Полтавщині електроскутер зіткнувся з автівкою: постраждали дві 15-річні дівчини
ДТП сталася у неділю, 20 вересня, близько 14:00 на трасі Київ – Харків – Довжанський, поблизу села Лазірки Лубенського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Електроскутер під керуванням 15-річної дівчини, зіткнувся із автомобілем Toyota Sienna. Внаслідок зіткнення водійка електроскутера та її 15-річна пасажирка отримали травми. Їх доставили до лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.
Нагадаємо, ввечері 20 вересня на Львівщині вантажівка наїхала на електроскутер під керуванням 56-річного чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці.
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