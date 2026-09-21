СБУ викрила ухилянта, який коригував удари по Слов'янську

Фото: СБУ

На Донеччині СБУ затримала чоловіка, який працював на росіян. Чоловік наводив керовані авіабомби та ударні дрони рашистів на Слов’янському напрямку

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Росіяни завербували місцевого жителя, який ухилявся від мобілізації. Його знайшли після його антиукраїнських коментарів у соціальних мережах. Після вербування він заувальовано питав у дружини, чи не знає вона про місця зосередження українських військ.

Всі дані він накопичував на своєму телефоні, а потім передавав росіянам "звіти". Відомо, що він був із ними на зв'язку через "куратора" з Об’єднаного стратегічного командування московського військового округу.

Наразі чоловік знаходиться під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одесі та на Вінниччині правоохоронці затримали двох 16-річних підлітків, які виконували завдання російських спецслужб. Серед основних "цілей" затриманих були військові автомобілі та спецтранспорт критичної інфраструктури.