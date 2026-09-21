Сховали в пачки з-під печива: на кордоні вилучили препарат для схуднення Mounjaro на 7 млн грн
На митному посту "Тиса" на українсько-угорському кордоні під час перевірки рейсового автобуса викрили спробу незаконного ввезення в Україну партії препарату Mounjaro KwikPen
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.
У термосумках під водійським сидінням митники виявили 360 шприц-ручок Mounjaro із діючою речовиною тірзепатид, які використовують для схуднення та контролю діабету.
Контрабандний товар намагалися приховати, сховавши його у заводське упакування від печива.
Орієнтовна вартість вилученої партії становить 7 млн гривень, остаточну суму згодом визначить експерт.
Відносно водія автобуса склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Контрабанду вилучили.
Нагадаємо, влітку в Україну з Польщі намагалися завезти партію препарату Mounjaro на 2 млн грн.