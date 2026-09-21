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21 вересня 2026, 13:32

Сховали в пачки з-під печива: на кордоні вилучили препарат для схуднення Mounjaro на 7 млн грн

21 вересня 2026, 13:32
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Фото: Держмитслужба
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На митному посту "Тиса" на українсько-угорському кордоні під час перевірки рейсового автобуса викрили спробу незаконного ввезення в Україну партії препарату Mounjaro KwikPen

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

У термосумках під водійським сидінням митники виявили 360 шприц-ручок Mounjaro із діючою речовиною тірзепатид, які використовують для схуднення та контролю діабету.

Контрабандний товар намагалися приховати, сховавши його у заводське упакування від печива.

Орієнтовна вартість вилученої партії становить 7 млн гривень, остаточну суму згодом визначить експерт.

Відносно водія автобуса склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Контрабанду вилучили.

Нагадаємо, влітку в Україну з Польщі намагалися завезти партію препарату Mounjaro на 2 млн грн.

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