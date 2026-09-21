ЗСУ знищили в росіян радіолокаційну станцію за 60 мільйонів

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У Генштабі підтвердили, що 20 вересня та в ніч на 21 вересня українські військові завдали ударів по ворожих об'єктах. Серед них - радіолокаційна станція ворога

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

У районі населеного пункту Пікузи Донецької області уражено радіолокаційну станцію "Каста" росіян. Це мобільна радіолокаційна станція, яка використовується для виявлення літаків, ракет та безпілотників (на дальності до 150 кілометрів). Вартість такої станції стартує від 60 мільйонів доларів.

Також у районі Дніпроенергії Донецької області уражено пункт управління безпілотників росіян. Крім того, районі Старого Хутора Бєлгородської області РФ атакували місце зосередження живої сили армії РФ.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України підтвердили знищення російського винищувача МіГ-29 та вертольота Ка-27 під час ударів по військових об’єктах РФ 27 та 30 серпня.