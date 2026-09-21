На Запоріжжі ЗСУ зруйнували мости, якими росіяни перекидали техніку

Скриншот із відео

Сили оборони України завдали авіаударів по мостах у районі Пологів на Гуляйпільському напрямку. Ці переправи російські війська використовували для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів у напрямку Оріхова

Про це повідомили в 7-му корпусі ДШВ ЗСУ, передає RegioNews.

Унаслідок ударів, за твердженням українських військових, російська логістика на цій ділянці стала складнішою. Можливості перекидати сили та забезпечувати підрозділи великогабаритною технікою були обмежені.

Через це російські війська, за даними корпусу, почали частіше використовувати мототехніку, яка є більш вразливою для українських засобів ураження.

Нагадаємо, в Генштабі підтвердили, що 20 вересня та в ніч на 21 вересня українські військові завдали ударів по ворожих об'єктах. Серед них – радіолокаційна станція ворога.