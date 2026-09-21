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21 вересня 2026, 13:25

Російські удари зупинили три ключові металургійні заводи України

21 вересня 2026, 13:25
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Фото: Ukrsteelinvest
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Російські ракетні удари на початку вересня вивели з ладу три великі металургійні підприємства України. Йдеться про заводи, розташовані у промислових центрах Запорізької та Дніпропетровської областей

Про це пише "Українська правда" із посиланням на Financial Times, передає RegioNews.

За даними видання, балістичні ракети вдарили по доменних печах трьох підприємств – двох заводів "Метінвесту" та "АрселорМіттал Кривий Ріг". На ці підприємства припадало близько 90% виробництва сталі в Україні.

"Станом на сьогодні Україна більше не має металургійної промисловості", – заявив Financial Times керівник апарату генерального директора "Метінвесту" Олександр Водовіз.

За його словами, наразі невідомо, скільки часу триватиме відновлення підприємств – від кількох днів чи тижнів до місяців або навіть років.

Зупинка заводів також може суттєво вплинути на українську економіку. Загалом на цих підприємствах працюють понад 15 тисяч людей. Крім того, їхня зупинка може призвести до значного скорочення податкових надходжень до державного бюджету.

Водовіз також заявив, що російська сторона могла цілеспрямовано бити по критично важливих об'єктах підприємств.

Нагадаємо, вночі 17 вересня російські війська вчетверте за місяць вдарили балістикою по комбінату "Запоріжсталь", який був зупинений після обстрілу 11 серпня. Ворог поцілив двома ракетами по промислових майданчиках цехів, завдавши значних пошкоджень інженерним і залізничним мережам, а також основному й допоміжному обладнанню.

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