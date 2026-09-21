Фото: поліція

ДТП сталася у Тернополі 21 вересня близько 4:00

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Porsche Cayenne на проспекті Степана Бандери проігнорував вимогу патрульних про зупинку та намагався втекти. Тікаючи від поліції, він виїхав на перехрестя на заборонений сигнал світлофора і зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

Внаслідок ДТП травми отримали обоє водіїв та пасажири. Загалом постраждали вісім людей, зокрема 4-річний хлопчик, який їхав у Mercedes-Benz Sprinter. Постраждалих із численними травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарень.

Як виявилось, 21-річний водій Porsche перебував у стані сп'яніння. Поліцейські затримали його.

Крім того встановлено, що порушник узагалі не мав права сідати за кермо та раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності – лише протягом вересня патрульні склали на нього п'ять протоколів, зокрема й за водіння напідпитку.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 21 вересня на Рівненщині легковик врізався у дерево в кюветі. На місці загинули двоє людей.