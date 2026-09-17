На АЗС оновили цінники: бензин та дизпальне по "ціні золота"
В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. Нові цінники на АЗС знову стали "більшими"
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 17 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 92,41 гривні за літр (+1,25 гривні);
- бензин А-95 – 88,32 гривні за літр (+1,07 гривні);
- бензин А-92 – 82,63 гривні за літр (+0,12 гривні);
- дизпальне – 98,24 гривні за літр (+0,32 гривні);
- автогаз – 44,06 гривні за літр (+0,15 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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