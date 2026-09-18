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Станом на ранок 18 вересня через бойові дії та ворожі обстріли енергетичної інфраструктури частково знеструмлені споживачі у чотирьох областях України

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську та Харківську області. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.

Окрім наслідків обстрілів, зафіксовано знеструмлення через негоду. Зокрема, без електропостачання залишаються 24 населені пункти на Житомирщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 18 вересня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час (з 11:00 до 15:00) та ощадливо використовувати електроенергію ввечері (з 18:00 до 22:00). Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня РФ атакувала Україну 93 ударними БпЛА різного типу Shahed, а також "Бандероль"/"Дань-Т".