Наслідки удар по Дніпру 10 вересня. Фото: ДСНС

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"У лікарні помер 56-річний чоловік, який дістав поранень під час ворожої атаки на Дніпро 10 вересня. Медики до останнього боролися за його життя, але травми виявилися надто важкими", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Дніпро 10 вересня постраждали двоє людей. Окрім 56-річного чоловіка, травми отримав 61-річний чоловік. Він залишається у лікарні у стані середньої тяжкості.