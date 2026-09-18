Російський удар по Дніпру 10 вересня: у лікарні помер один із поранених
У лікарні Дніпра помер чоловік, поранений внаслідок ворожої атаки 10 вересня
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
"У лікарні помер 56-річний чоловік, який дістав поранень під час ворожої атаки на Дніпро 10 вересня. Медики до останнього боролися за його життя, але травми виявилися надто важкими", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Дніпро 10 вересня постраждали двоє людей. Окрім 56-річного чоловіка, травми отримав 61-річний чоловік. Він залишається у лікарні у стані середньої тяжкості.
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