ДТП на Київщині: п'яний водій виїхав на тротуар і збив жінку

Фото: Національна поліція

У Петропавлівській Борщагівці на Київщині сталася ДТП, внаслідок якої постраждала 58-річна жінка

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 22-річний водій Hyundai Sonata не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та збив місцеву жительку. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Перевірка на приладі "Драгер" показала у кермувальника 1,23 проміле алкоголю.

Правоохоронці затримали чоловіка.

Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та спричинила потерпілій тілесні ушкодження.

Нагадаємо, на Черкащині автомобіль влетів у стіну. 19-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся зі стіною. Внаслідок ДТП 42-річний пасажир автомобіля загинув на місці події.