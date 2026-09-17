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17 вересня 2026, 15:59

У Тернополі водій Opel Movano збив 17-річну дівчину

17 вересня 2026, 15:59
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Фото: поліція Тернопільської області
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Близько 08:00 16 вересня у Тернополі на вулиці Гетьмана Мазепи сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждала 17-річна дівчина

Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає RegioNews.

За попередніми даними поліції, 46-річний житель Львівщини, керуючи автомобілем Opel Movano, наїхав на неповнолітню. Потерпілу доправили до лікарні.

У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Слідчі поліції встановлюють обставини та причини аварії.

Нагадаємо, що на Тернопільщині минулої доби сталася смертельна ДТП, у якій загинув 87-річний пішохід.

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