У Тернополі водій Opel Movano збив 17-річну дівчину
Близько 08:00 16 вересня у Тернополі на вулиці Гетьмана Мазепи сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждала 17-річна дівчина
Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає RegioNews.
За попередніми даними поліції, 46-річний житель Львівщини, керуючи автомобілем Opel Movano, наїхав на неповнолітню. Потерпілу доправили до лікарні.
У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Слідчі поліції встановлюють обставини та причини аварії.
Нагадаємо, що на Тернопільщині минулої доби сталася смертельна ДТП, у якій загинув 87-річний пішохід.
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