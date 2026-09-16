У Дніпрі водій збив кур'єра на мотоциклі

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У соцмережах місцеві повідомили, що легковий автомобіль збив кур'єра служби доставки, який рухався на мотоциклі. Як кажуть очевидці, спочатку перехожі намагались надати водію двоколісного медичну допомогу. Згодом на місце ДТП прибули екстрені служби.

Правоохоронці будуть з'ясовувати обставини ДТП.

Нагадаємо, на Черкащині автомобіль влетів у стіну. Аварія сталася 13 вересня. Унаслідок ДТП 42-річний пасажир автомобіля загинув на місці події. 19-річного водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.