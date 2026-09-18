Фото: поліція

ДТП сталася пізно ввечері 17 вересня між селами Олексіївка та Маразліївка в Білгород-Дністровському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій легковика Ford не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль виїхав з дороги в кювет і врізався в дерево.

Від отриманих травм 57-річний водій та двоє пасажирів віком 36 і 55 років загинули на місці.

Відкрито кримінальне провадження, у межах якого призначена низка судових експертиз для встановлення всіх обставин аварії.

Нагадаємо, вночі 14 вересня на Житомирщині перекинувся трактор. 16-річний водій від отриманих травм загинув на місці.