Фото: поліція

ДТП сталася 11 серпня близько 13:50 на Чортківщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Peugeot Rifter не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом "БАЗ" сполученням "Палашівка-Борщів". На момент аварії в салоні автобуса перебували близько 10 пасажирів, ніхто з них не постраждав.

Внаслідок зіткнення травми отримали лише водії обох транспортних засобів. Медики надали їм допомогу на місці без госпіталізації.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на стан сп'яніння. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, 9 серпня близько 21:15 на Львівщині автомобіль врізався в рейсовий автобус. Серед трьох травмованих – дитина.