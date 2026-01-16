Комендантська година без спецперепусток: що змінилося

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні під час комендантської години громадяни зможуть пересуватися без спеціальних перепусток та користуватися транспортом, щоб дістатися пунктів незламності та пунктів обігріву

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, передає RegioNews.

За його словами, ці заходи необхідні, щоб всі, хто залишився без світла, води чи тепла, могли отримати допомогу – обігрів, харчування, теплий чай, зарядку та зв’язок.

"Фактично діятиме той самий принцип, що й під час повітряної тривоги: люди можуть безперешкодно пересуватися, щоб дістатися безпечних місць. Водночас поліція посилює патрулювання, щоб підтримувати порядок і надавати допомогу там, де це потрібно", – наголосив Шмигаль.

Раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба зазначав, що уряд не планує скасовувати комендантську годину, проте у разі тривалих відключень світла або тепла можливі тимчасові та точкові винятки, які ухвалюватимуться за погодженням із військовим командуванням.

Як відомо, з 26 березня 2023 року комендантську годину в столиці скоротили. Вона діє щодня з 00:00 до 5:00.

Нагадаємо, у Києві з 2026 року для пересування в час комендантської години запровадять цифрові перепустки. Таке рішення ухвалили на Раді оборони міста. Перепустки будуть доступні працівникам сектору безпеки, оборони та об’єктів критичної інфраструктури.