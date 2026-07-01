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01 липня 2026, 20:59

"Привласнила 2 млн грн": у Києві бухгалтерку управління освіти засудили до 5 років тюрми

01 липня 2026, 20:59
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Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві до 5 років позбавлення волі засуджено колишню бухгалтерку Управління освіти Дарницької РДА, яка незаконно нарахувала собі 2 млн грн

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Суд визнав винною колишню бухгалтерку Управління освіти Дарницької РДА у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Обвинувачена формувала відомості щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладів освіти Дарницького району міста Києва.

Встановлено, що починаючи з серпня 2023 року до жовтня 2025 року, вона нараховувала освітянам виплати за роботу за сумісництвом, перебування на лікарняному, премії, які насправді не були передбачені. У відомостях реквізити рахунків людей, які начебто мали отримати ці гроші, обвинувачена змінювала на свої.

Таким чином жінка нарахувала собі майже 2 млн грн.

У суді обвинувачена свою вину визнала та пообіцяла відшкодувати завдані збитки. З її слів, до шахрайства з грошима її підштовхнули борги за кредитами.

Жінці призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна, окрім житла.

Нагадаємо, що Криворізькі правоохоронці повідомили про підозру директору філії державного підприємства за зловживання службовим становищем.

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