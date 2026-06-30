У Києві "нагріли" 1,2 мільйона на реконструкції скверу

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У столиці повідомили про підозру колишньому чиновнику "Київзеленбуду". Йдеться про розтрату коштів на реконструкції скверу

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Комунальне об'єднання "Київзеленбуд" оголосив тендер на проведення ремонтних робіт у сквері по вулиці Митрополита Андрія Шептицького, що у Дніпровському районі столиці. За результатами уклали договір із приватним підприємством на виконання робіт, загальна вартість яких становила понад 18 мільйонів гривень.

Проте, як з'ясували правоохоронці, заступник начальника одного з управлінь "Київзеленбуд" штучно завищив вартість будівельних матеріалів у кошторисній документації та підписав відповідні документи. Таким чином, було завдано збитків на 1,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, що раніше прокурори Херсонської окружної прокуратури спільно зі слідчими поліції викрили схему, за якою з бюджету зникло понад 3,1 млн грн, виділених на будівництво протирадіаційного укриття для місцевого навчального закладу.