12:47  01 липня
У столичному Гідропарку з води витягнули тіло людини
09:46  01 липня
Смертельна ДТП у Києві: 21-річний водій BMW був без прав і відмовився надавати свідчення
07:49  01 липня
У Кропивницькому пенсіонер підпалив себе у відділенні банку
UA | RU
UA | RU
01 липня 2026, 19:24

На Харківщині поліція викрила три схеми збуту контрафактного тютюну та алкоголю

01 липня 2026, 19:24
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Харківської області
Читайте также
на русском языке

На Харківщині правоохоронці задокументували діяльність осіб, які незаконно зберігали, транспортували та збували тютюнові вироби

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в квартирі, гаражних боксах та автомобілі, під час яких вилучено 10 150 блоків нелегальних сигарет, 4 500 доларів, 188 700 гривень, 2 000 євро, банківські картки, мобільні телефони та чорнову документацію.

Ще одну схему незаконного виготовлення та збуту тютюнових виробів викрили слідчі СУ ГУНП в Харківській області спільно з працівниками 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ. Проведено вісім санкціонованих обшуків у житлових, господарських приміщеннях та транспортних засобах.

За даними слідства, нелегальне виробництво тютюнових виробів та складські приміщення функціонували у приватних домоволодіннях міста Чугуєва.

Готову продукцію фігуранти реалізовували через поштові сервіси до різних регіонів України.

Під час обшуків вилучено понад 5 000 пачок сигарет, обладнання для виготовлення тютюнових виробів, коробки для пакування сигарет, тютюнові гільзи, понад 20 кілограмів тютюну, поліграфічну продукцію, мобільні телефони, 7 900 доларів США, банківські картки, три автомобілі та інші речові докази.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання і незаконно виготовленої продукції становить близько 5 мільйонів гривень.

Також слідчі викрили 40-річну жінку, яка упродовж 2024–2025 років без державної реєстрації та необхідних ліцензій організувала незаконне придбання, зберігання та реалізацію підакцизної продукції.

За даними слідства, тютюнові вироби, алкогольні напої та електронні сигарети вона замовляла через мережу Інтернет у невстановлених осіб.

Продукцію без документів про походження та без марок акцизного податку зберігали у спеціально облаштованих нежитлових приміщеннях Харкова для подальшого продажу.

Під час обшуків вилучено понад 23 тисячі літрів алкогольних напоїв, понад 131 тисячу пачок тютюнових виробів та понад 3 300 електронних пристроїв для куріння.

Нагадаємо, у Полтаві припинено діяльність 14 торгових павільйонів, де продавали електронні сигарети та рідини до них сумнівного походження без дозвільних документів. Правоохоронці вилучили товару на 5 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція Харківська область контрафакт
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
На Харківщині внаслідок зіткнення з Toyota травмувався 16-річний мотоцикліст
01 липня 2026, 19:56
Майже 50 млн грн збитків: на Київщині судитимуть реєстратора за незаконні оборудки із землею
01 липня 2026, 19:42
Прикордонники рознесли "двоголову курку" росіян
01 липня 2026, 19:30
Сумщина розширює перелік територій бойових дій
01 липня 2026, 18:59
Терор Нікопольщини: трьом генералам армії РФ інкримінують нові епізоди злочинів проти цивільних
01 липня 2026, 18:34
У Києві на вулиці Миколи Кравченка перекрили рух транспорту
01 липня 2026, 18:17
Удар КАБ по Харкову: загинув підліток, кількість постраждалих зросла до 29 осіб
01 липня 2026, 17:56
Балістичний удар по Одещині: двоє загиблих та понад десяток поранених
01 липня 2026, 17:34
На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який систематично ґвалтував малолітню падчерку
01 липня 2026, 17:24
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віталій Портніков
Геннадій Друзенко
Всі блоги »