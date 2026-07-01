На Харківщині поліція викрила три схеми збуту контрафактного тютюну та алкоголю

Фото: поліція Харківської області

На Харківщині правоохоронці задокументували діяльність осіб, які незаконно зберігали, транспортували та збували тютюнові вироби

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в квартирі, гаражних боксах та автомобілі, під час яких вилучено 10 150 блоків нелегальних сигарет, 4 500 доларів, 188 700 гривень, 2 000 євро, банківські картки, мобільні телефони та чорнову документацію.

Ще одну схему незаконного виготовлення та збуту тютюнових виробів викрили слідчі СУ ГУНП в Харківській області спільно з працівниками 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ. Проведено вісім санкціонованих обшуків у житлових, господарських приміщеннях та транспортних засобах.

За даними слідства, нелегальне виробництво тютюнових виробів та складські приміщення функціонували у приватних домоволодіннях міста Чугуєва.

Готову продукцію фігуранти реалізовували через поштові сервіси до різних регіонів України.

Під час обшуків вилучено понад 5 000 пачок сигарет, обладнання для виготовлення тютюнових виробів, коробки для пакування сигарет, тютюнові гільзи, понад 20 кілограмів тютюну, поліграфічну продукцію, мобільні телефони, 7 900 доларів США, банківські картки, три автомобілі та інші речові докази.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання і незаконно виготовленої продукції становить близько 5 мільйонів гривень.

Також слідчі викрили 40-річну жінку, яка упродовж 2024–2025 років без державної реєстрації та необхідних ліцензій організувала незаконне придбання, зберігання та реалізацію підакцизної продукції.

За даними слідства, тютюнові вироби, алкогольні напої та електронні сигарети вона замовляла через мережу Інтернет у невстановлених осіб.

Продукцію без документів про походження та без марок акцизного податку зберігали у спеціально облаштованих нежитлових приміщеннях Харкова для подальшого продажу.

Під час обшуків вилучено понад 23 тисячі літрів алкогольних напоїв, понад 131 тисячу пачок тютюнових виробів та понад 3 300 електронних пристроїв для куріння.

Нагадаємо, у Полтаві припинено діяльність 14 торгових павільйонів, де продавали електронні сигарети та рідини до них сумнівного походження без дозвільних документів. Правоохоронці вилучили товару на 5 млн грн.