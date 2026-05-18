Українські прикордонники показали, як дроном знищили РЕБ і гармати окупантів
Українські військові нищать росіян на фронті. Прикордонники показали свіжі кадри з фронту, де можна побачити роботу українських дронів
Про це повідомили в Державній прикордонній службі, передає RegioNews.
На кадрах можна побачити роботу операторів дронів бригади "Сталевий кордон", які працюють на Курському та Північно-Слобожанському напрямках. За допомогою FPV та БпЛА "Vampire" вони атакували ворога.
"Зокрема, бійцям вдалось уразити бронетранспортер, 3 окупантів, РЕБ, антену, гармату, 2 транспортних засоби, склад бк та 3 укриття", - розповіли прикордонники.
Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем знищили у Криму ворожу техніку на мільйони доларів. Операцію провели наприкінці березня.
