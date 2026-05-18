Готель у Буковелі за "брудні" гроші: ВАКС заарештував ексзаступника начальника Київської митниці

Фото: САП

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому заступнику начальника Київської митниці, який є підозрюваним у справі про легалізацію понад двох мільйонів доларів, вкладених у будівництво готельного комплексу на території Буковелю

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews .

Як зазначається, з огляду на те, що підозрюваний не вніс визначену судом суму заставу, а саме 20 млн грн, сторона обвинувачення звернулася з клопотанням про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави. На виконання рішення суду особу взято під варту в залі суду”, – інформують у САП.

Нагадаємо, що раніше суд застосував запобіжний захід до підозрюваного по справі про легалізацію понад 2 мільйонів доларів. Стало відомо, що вирішив суд.