Понад 40 ударів по Дніпропетровщині: росіяни атакували чотири райони, поранено чоловіка

Російські військові 40 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії чотири райони Дніпропетровської області, внаслідок чого зазнав поранень чоловік

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади.

Пошкоджені житлові будинки, заправка, автомобіль. Поранений 51-річний чоловік, який перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

У Самарівському районі росіяни поцілили по Перещепинській громаді. Пошкоджень зазнала інфраструктура.

У Синельниківському районі ворог атакував Покровську громаду. Пошкоджена будівля, що не експлуатується.

Крім того, російські військові завдали ударів по Зеленодольській громаді Криворізького району. Пошкоджень зазнали приватні будинки.

Як уточнив Ганжа, у Дніпрі після нічної атаки по допомогу медиків звернулися ще п'ятеро людей. Усі вони лікуватимуться амбулаторно.

"Таким чином, постраждалих вже 28. З них 8 госпіталізовані", - додав він.

