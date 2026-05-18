Понад 40 ударів по Дніпропетровщині: росіяни атакували чотири райони, поранено чоловіка
Російські військові 40 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії чотири райони Дніпропетровської області, внаслідок чого зазнав поранень чоловік
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади.
Пошкоджені житлові будинки, заправка, автомобіль. Поранений 51-річний чоловік, який перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.
У Самарівському районі росіяни поцілили по Перещепинській громаді. Пошкоджень зазнала інфраструктура.
У Синельниківському районі ворог атакував Покровську громаду. Пошкоджена будівля, що не експлуатується.
Крім того, російські військові завдали ударів по Зеленодольській громаді Криворізького району. Пошкоджень зазнали приватні будинки.
Як уточнив Ганжа, у Дніпрі після нічної атаки по допомогу медиків звернулися ще п'ятеро людей. Усі вони лікуватимуться амбулаторно.
"Таким чином, постраждалих вже 28. З них 8 госпіталізовані", - додав він.
Нагадаємо, що російські окупанти 18 травня атакували Чернігів ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого нальоту зафіксовано руйнування на одному з місцевих підприємств, а через падіння уламків спалахнула пожежа в приватному житловому секторі.