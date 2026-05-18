18 травня 2026, 08:57

Лобове зіткнення двох Audi на Рівненщині: загинув чоловік, ще троє людей травмовані

Фото: поліція
Смертельна ДТП сталася 17 травня близько 13:20 поблизу села Гремʼяче у Рівненському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 56-річний водій авто Audi 100 під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з авто Audi Q7 під керуванням 40-річного водія.

Внаслідок аварії водій водій Audi 100 загинув – його тіло деблокували рятувальники.

Крім того, постраждав водій іншого авто, а також його 28-річна дружина та трирічний син. Їх доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, у Хмельницькому слідчі повідомили про підозру 20-річному водієві автомобіля BMW X4, який став винуватцем ДТП з двома загиблими.

