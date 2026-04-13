ДТП сталася 11 квітня близько опівночі на трасі "Бориспіль – Запоріжжя" неподалік Золотоноші

Рухаючись трасою, 26-річний водій Tesla збив пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Водія автівки доставили до лікарні, а його 26-річна пасажирка після огляду медиками відмовилася від госпіталізації.

За фактом події відкрито кримінальне провадженн. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, вночі 12 квітня на Полтавщині легковик BMW зіткнувся з відбійником та перекинувся. Від отриманих травм 24-річний водій загинув на місці.