На Вінниччині сталася бійка між працівниками ТЦК і цивільними

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Хмільнику стався конфлікт між працівниками ТЦК та місцевими мешканцями. Правоохоронці відкрили 3 кримінальні провадження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне Вінниця.

Як зазначається, 27 лютого в місті Хмільник під час проведення заходів щодо мобілізації населення від представників ТЦК та СП почав тікати чоловік, який забіг у чуже домоволодіння, на території якого між господарями та військовослужбовцями стався конфлікт, що переріс у бійку.

У результаті троє учасників інциденту – подружжя та співробітник ТЦК, отримали травми.

За цим фактом поліцейські відкрили три кримінальні провадження.

Як повідомлялось, на Вінниччині чоловік стріляв у ТЦК. Інцидент стався на початку лютого 2026 року.