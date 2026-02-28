17:13  28 лютого
28 лютого 2026, 17:35

На Вінниччині сталася бійка між працівниками ТЦК і цивільними

28 лютого 2026, 17:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Хмільнику стався конфлікт між працівниками ТЦК та місцевими мешканцями. Правоохоронці відкрили 3 кримінальні провадження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне Вінниця.

Як зазначається, 27 лютого в місті Хмільник під час проведення заходів щодо мобілізації населення від представників ТЦК та СП почав тікати чоловік, який забіг у чуже домоволодіння, на території якого між господарями та військовослужбовцями стався конфлікт, що переріс у бійку.

У результаті троє учасників інциденту – подружжя та співробітник ТЦК, отримали травми.

За цим фактом поліцейські відкрили три кримінальні провадження.

Як повідомлялось, на Вінниччині чоловік стріляв у ТЦК. Інцидент стався на початку лютого 2026 року.

25 лютого 2026
