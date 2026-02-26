Потужні вибухи в Дніпрі: з'явились перші деталі та відео
У Дніпрі увечері 26 лютого пролунали потужні вибухи. В соцмережах публікують кадри з місця подій
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
У місцевих телеграм-каналах повідомили про потужні вибухи в місті та пожежу. Були повідомлення про те, що, ймовірно, вибухнули газові балони.
Проте згодом стало відомо, що пожежа сталась у Підгородньому в приватному будинку. Місцеві теж повідомляють про вибух газових балонів. На місце інциденту вже викликали екстрені служби. Про постраждалих наразі інформації не надходило.
У соцмережах публікують відео, на яких можна побачити пожежу та почути звуки вибухів.
Нагадаємо, у січні на Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка. Балон знаходився поблизу розпаленої печі.
У Чернігові під час повітряної тривоги пролунали вибухиВсі новини »
26 лютого 2026, 15:39Вибух газу у центрі Львова: постраждали дві людини
26 лютого 2026, 11:12
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Графіки відключень на 27 лютого: коли українці будуть без світла у п’ятницю
26 лютого 2026, 20:05На Прикарпатті вантажівка на смерть збила людину
26 лютого 2026, 19:3518 тисяч за "зміну форми": у Києві ділок намагався звільнити засуджену з колонії та влаштувати в ЗСУ
26 лютого 2026, 19:15У Києві чоловік глузував з могил загиблих військових
26 лютого 2026, 18:50У Харкові жінка "заробила" чверть мільйона на виплатах від держави
26 лютого 2026, 18:35НАБУ та САП викрили екскерівництво прокуратури Івано-Франківщини на масштабній корупції
26 лютого 2026, 18:03В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю
26 лютого 2026, 17:24Завтра в Україні очікується суха та сонячна погода
26 лютого 2026, 17:03У Дніпрі перекрили мільйонний канал постачання наркотиків
26 лютого 2026, 16:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі блоги »