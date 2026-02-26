Потужні вибухи в Дніпрі: з'явились перші деталі та відео

Ілюстративне фото

У Дніпрі увечері 26 лютого пролунали потужні вибухи. В соцмережах публікують кадри з місця подій

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.



У місцевих телеграм-каналах повідомили про потужні вибухи в місті та пожежу. Були повідомлення про те, що, ймовірно, вибухнули газові балони.



Проте згодом стало відомо, що пожежа сталась у Підгородньому в приватному будинку. Місцеві теж повідомляють про вибух газових балонів. На місце інциденту вже викликали екстрені служби. Про постраждалих наразі інформації не надходило.

У соцмережах публікують відео, на яких можна побачити пожежу та почути звуки вибухів.

Нагадаємо, у січні на Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка. Балон знаходився поблизу розпаленої печі.