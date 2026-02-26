17:24  26 лютого
В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю
12:29  26 лютого
Смертельна ДТП біля Житомира: загинула жінка, поліція встановлює її особу
11:26  26 лютого
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
26 лютого 2026, 18:15

Потужні вибухи в Дніпрі: з'явились перші деталі та відео

26 лютого 2026, 18:15
У Дніпрі увечері 26 лютого пролунали потужні вибухи. В соцмережах публікують кадри з місця подій

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У місцевих телеграм-каналах повідомили про потужні вибухи в місті та пожежу. Були повідомлення про те, що, ймовірно, вибухнули газові балони.

Проте згодом стало відомо, що пожежа сталась у Підгородньому в приватному будинку. Місцеві теж повідомляють про вибух газових балонів. На місце інциденту вже викликали екстрені служби. Про постраждалих наразі інформації не надходило.

У соцмережах публікують відео, на яких можна побачити пожежу та почути звуки вибухів.

Нагадаємо, у січні на Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка. Балон знаходився поблизу розпаленої печі.

25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
