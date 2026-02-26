У Харкові жінка "заробила" чверть мільйона на виплатах від держави

Фото з відкритих джерел

У Харкові жінка незаконно отримала від держави понад 200 тисяч гривень. Тепер вона постане перед судом

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жінка подата до одного з харківських управлінь соціального захисту фальшиву довідку про тяжке захворювання довідки. Завдяки цьому вона змогла взяти участь у програмі "Муніципальна няня".

Жінка уклала договір про догляд за дитиною та щомісяця подавала підроблені акти про нібито надані послуги, отримуючи державні кошти. Загалом вона отримала від держави понад 200 тисяч гривень.

Жінка визнала провину та відшкодувала збитки. Найближчим часом вона постане перед судом через шахрайство та використання підроблених документів.

