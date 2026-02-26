17:24  26 лютого
В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю
26 лютого
Смертельна ДТП біля Житомира: загинула жінка, поліція встановлює її особу
26 лютого
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
26 лютого 2026, 18:35

У Харкові жінка "заробила" чверть мільйона на виплатах від держави

26 лютого 2026, 18:35
Фото з відкритих джерел
У Харкові жінка незаконно отримала від держави понад 200 тисяч гривень. Тепер вона постане перед судом

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жінка подата до одного з харківських управлінь соціального захисту фальшиву довідку про тяжке захворювання довідки. Завдяки цьому вона змогла взяти участь у програмі "Муніципальна няня".

Жінка уклала договір про догляд за дитиною та щомісяця подавала підроблені акти про нібито надані послуги, отримуючи державні кошти. Загалом вона отримала від держави понад 200 тисяч гривень.

Жінка визнала провину та відшкодувала збитки. Найближчим часом вона постане перед судом через шахрайство та використання підроблених документів.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік вкрав картку з виплатами за загиблого військового і "балував себе" покупками. Суд призначив йому покарання.

