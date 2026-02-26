У Києві чоловік глузував з могил загиблих військових

Фото: Нацполіція

У Києві чоловік глузував з Народного меморіалу загиблим військовим. Як з'ясувалось, він зараз перебуває в СЗЧ

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували про це 25 лютого. У соцмережах з'явилось відео, де чоловік на головній площі країни висміював місце пам’яті полеглим Героям та вимагав прибрати прапорці.

Як з'ясувалось, автором відео був 37-річний киянин. Він і сам військовий, але знаходиться у СЗЧ. Правоохоронці його затримали, але мотивів вчинку він пояснити не зміг.

"Правоохоронці передали чоловіка Військовій службі правопорядку, яка надалі визначатиме міру його відповідальності", - повідомили в поліції.

