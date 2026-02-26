17:24  26 лютого
26 лютого 2026, 19:15

18 тисяч за "зміну форми": у Києві ділок намагався звільнити засуджену з колонії та влаштувати в ЗСУ

26 лютого 2026, 19:15
Фото з відкритих джерел
У Києві застосували запобіжний захід до чоловіка, якого підозрюють в зловживані впливом за попередньою змовою групою осіб. Виявилось, що він хотів "влаштувати" до ЗСУ засуджену з колонії

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому цього року жінка звернулась до чоловіка з проханням допомогти її матері, яка відбуває тюремне покарання за дорожньо-транспортну пригоду. Дочка хотіла, щоб її мати замість ув'язнення долучилась до Збройних сил України.

Чоловік "допомогу" оцінив у 18 тисяч доларів: 10 тисяч доларів США для сприяння у звільненні з колонії та 8 тисяч доларів за зарахування на військову службу. 19 лютого нібито була передача грошей в одній з піцерій.

Суд взяв підозрюваного під варту, визначивши альтерантиву в 3,3 млн гривень застави.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

