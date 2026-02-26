17:24  26 лютого
В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю
12:29  26 лютого
Смертельна ДТП біля Житомира: загинула жінка, поліція встановлює її особу
11:26  26 лютого
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
26 лютого 2026, 18:03

НАБУ та САП викрили екскерівництво прокуратури Івано-Франківщини на масштабній корупції

26 лютого 2026, 18:03
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Колишньому голову обласної прокуратури та начальнику управління оголосили підозру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАБУ.

Як зазначається, фігуранти вимагали та одержували неправомірну вигоду від компаній за непритягнення до кримінальної відповідальності їхніх працівників та закриття кримінальних проваджень.

Зокрема, у 2021 році прокурори отримали 100 тисяч доларів США за закриття справи щодо заволодіння держмайном.

Крім того, керівництво прокуратури організувало схему "3% за спокій" – систематично брали відкат від дорожньої компанії, що виконувала контракти на сотні млн грн.

Як повідомлялось, на Прикарпатті посадовці Укрзалізниці та ДСНС продавали посади. За скоєне їм загрожує чималий термі ув’язнення.

НАБУ САП прокуратура Прикарпаття корупція Івано-Франківська область
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
