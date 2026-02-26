НАБУ та САП викрили екскерівництво прокуратури Івано-Франківщини на масштабній корупції

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАБУ.

Як зазначається, фігуранти вимагали та одержували неправомірну вигоду від компаній за непритягнення до кримінальної відповідальності їхніх працівників та закриття кримінальних проваджень.

Зокрема, у 2021 році прокурори отримали 100 тисяч доларів США за закриття справи щодо заволодіння держмайном.

Крім того, керівництво прокуратури організувало схему "3% за спокій" – систематично брали відкат від дорожньої компанії, що виконувала контракти на сотні млн грн.

Як повідомлялось, на Прикарпатті посадовці Укрзалізниці та ДСНС продавали посади. За скоєне їм загрожує чималий термі ув’язнення.