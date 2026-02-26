17:24  26 лютого
В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю
12:29  26 лютого
Смертельна ДТП біля Житомира: загинула жінка, поліція встановлює її особу
11:26  26 лютого
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2026, 20:05

Графіки відключень на 27 лютого: коли українці будуть без світла у п’ятницю

26 лютого 2026, 20:05
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У п’ятницю, 26 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначають у компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали в Укренерго.

Нагадаємо, вночі та вранці 26 лютого російські війська здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Укрэнерго відключення світла економіка війна енергетика
Росія випустила по Україні 39 ракет і 420 дронів: скільки збила ППО
26 лютого 2026, 10:45
Канада дасть Україні 12 мільйонів євро на енергетику: куди витратять гроші
25 лютого 2026, 23:35
Відключення світла 26 лютого: актуальні графіки для всіх областей
25 лютого 2026, 19:55
Всі новини »
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
На Прикарпатті вантажівка на смерть збила людину
26 лютого 2026, 19:35
18 тисяч за "зміну форми": у Києві ділок намагався звільнити засуджену з колонії та влаштувати в ЗСУ
26 лютого 2026, 19:15
У Києві чоловік глузував з могил загиблих військових
26 лютого 2026, 18:50
У Харкові жінка "заробила" чверть мільйона на виплатах від держави
26 лютого 2026, 18:35
Потужні вибухи в Дніпрі: з'явились перші деталі та відео
26 лютого 2026, 18:15
НАБУ та САП викрили екскерівництво прокуратури Івано-Франківщини на масштабній корупції
26 лютого 2026, 18:03
В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю
26 лютого 2026, 17:24
Завтра в Україні очікується суха та сонячна погода
26 лютого 2026, 17:03
У Дніпрі перекрили мільйонний канал постачання наркотиків
26 лютого 2026, 16:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »