Графіки відключень на 27 лютого: коли українці будуть без світла у п’ятницю

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п’ятницю, 26 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначають у компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали в Укренерго.

Нагадаємо, вночі та вранці 26 лютого російські війська здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України.