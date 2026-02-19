Водій BMW влаштував дрифт у центрі Тернополя

ілюстративне фото: з відкритих джерел

До правоохоронців звернувся чоловік і повідомив, що на вулиці Патріарха Йосифа Сліпого водій автомобіля BMW виконував небезпечні маневри поблизу пішохідного переходу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний канал патрульної поліції в Тернопільській області в телеграм.

На той момент поруч перебували люди. Такі дії створювали реальну загрозу як для пішоходів, так і для самого кермувальника.

Інспектори оперативно прибули на місце, виявили транспортний засіб та встановили особу водія. Ним виявився 19-річний мешканець міста. На нього патрульні склали відповідні адміністративні матеріали.

Як повідомлялось, у Тернополі зіткнулися чотири авто. Масштабна ДТП сталась 16 лютого.