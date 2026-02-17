08:39  17 лютого
17 лютого 2026, 07:36

У Дніпрі внаслідок російського обстрілу виникла пожежа

17 лютого 2026, 07:36
Фото: Дніпропетровська ОВА
У ніч на вівторок, 17 лютого, російські війська здійснили обстріл Дніпра, внаслідок чого в одному з районів міста виникла пожежа

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"В одному з районів міста сталася пожежа. Пошкоджені адмінбудівля та авто. Попередньо, минулося без постраждалих", – зазначив він.

Станом на 7:00 ранку атака на Україну триває.

За даними медіа та моніторингових зведень, вибухи та роботу систем ППО фіксували в низці регіонів, зокрема в Одесі, Дніпрі та районах Дніпропетровщини, а також у кількох областях центральної, південної та на сході України.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок атаки російських безпілотників постраждали троє людей, пошкоджено об'єкт інфраструктури та житловий будинок. Повітряна тривога в місті лунала 6 разів.

війна обстріл пожежа Дніпро атака російська армія
