Росія повинна відповідати за агресію проти України – Зеленський

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Після масованої атаки РФ тривають рятувальні та ремонтні роботи у багатьох регіонах України

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

"Комбінований був удар, спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити нашу енергетику", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, в Одесі десятки тисяч людей залишилися без тепла та водопостачання після ударів дронів, і всі необхідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

"Під ударом були 12 областей, відомо про дев’ятьох поранених, серед них – діти. Пошкоджено понад десять житлових будинків та об’єкти залізниці", – додав президент.

Він підкреслив, що Росія має відповідати за агресію, а міжнародні партнери повинні реагувати на такі удари.

"Наша дипломатія буде ефективнішою, якщо буде справедливість і сила. Сила тиску на РФ – санкції, постійна та швидка підтримка української армії та ППО. Для реального миру треба діяти проти джерела цієї агресії, адже саме Москва продовжує вбивства, масовані атаки та штурми", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну. Противник застосував 4 балістичні ракети "Іскандер-М", 20 крилатих ракет Х-101, 4 крилаті ракети "Іскандер-К", 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69, а також 396 ударних безпілотників. Зафіксовано влучання по 13 локаціях.