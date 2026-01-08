08:36  08 січня
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
06:24  08 січня
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик вилетів з дороги та врізався у стовп
00:12  08 січня
На Чернігівщині автобус з пасажирами з'їхав у кювет і перекинувся: 9 постраждалих
08 січня 2026, 07:01

На Київщині чоловік катував двох маленьких дітей співмешканки

08 січня 2026, 07:01
Фото: поліція
У Фастові правоохоронці затримали кривдника, який систематично бив та завдавав психологічних страждань двом дітям своєї співмешканки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До поліції надійшла заява від жінки про те, що чоловік, з яким вона проживає, систематично бив її дітей.

Встановлено, що 27-річний чоловік вчиняв відносно 2-річного хлопчика та 3-річної дівчинки психологічне насилля та застосовував до них фізичну силу. Наразі діти перебувають у лікарні.

Медики зафіксували численні синці на обличчі та тілі малечі.

Фігуранта затримали та оголосили йому підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 127 КК України (катування малолітніх дітей).

Чоловіка помістили під варту. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, на Кіровоградщині оголосили підозру працівниці дитбудинку, яка приковувала 17-річну дівчину до ліжка ланцюгами, не даючи їй вільно пересуватися та виходити з будівлі.

