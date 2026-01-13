16:19  13 січня
Синоптик розповіла, чи довго ще протримаються суворі морози
15:45  13 січня
На Дніпропетровщині машина охорони "влетіла" в пожежну автівку
14:39  13 січня
На Буковині митник брав по 100 доларів за кожен незаконно ввезений iPhone
UA | RU
UA | RU
13 січня 2026, 16:40

Ціна питання 18 тисяч "зеленими": в столиці жінка обіцяла киянці "врятувати" її чоловіка від війська

13 січня 2026, 16:40
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві перед судом постане зловмисниця, яка обіцяла допомогти "списати" чоловіка з військової служби. За це вона просила в його дружини велику суму грошей

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Зловмисниця знайшла "клієнтку", чоловік якої був мобілізований і проходив службу в одній з військових частин у Києві. Вона запевнила жінку, що нібито має в'язки, завдяки яким може допомогти оформити документи про непридатність чоловіка до служби. Свої "послуги" вона оцінила у 18 тисяч доларів.

Схема планувалась така: "клієнта" відправляють на лікування до медичного підрозділу військової частини, а потім – до медзакладу, в якому і вирішуватиметься питання щодо виявлення захворювань, необхідних для звільнення зі служби за станом здоров’я з подальшим виключенням з військового обліку.

Зловмисницю затримали, коли вона отримувала грошей. Тепер їй оголосили про підозру. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар ухилення від мобілізації Київ
На Буковині митник брав по 100 доларів за кожен незаконно ввезений iPhone
13 січня 2026, 14:39
На Сумщині медик вимагав з інтерна 2 тисячі доларів за працевлаштування
12 січня 2026, 11:00
У Києві жінка з чужими документами прикидалась адвокатом: "заробила" десятки тисяч
12 січня 2026, 10:55
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Рада провалила голосування за призначення Шмигаля на посаду міністра енергетики
13 січня 2026, 17:15
На Прикарпаті викрили посадовця. який вимагав хабарі від рибалок: по 10 тисяя з кожного
13 січня 2026, 16:55
Шантажував еротичними фото і мав інтим, доки батьків не було вдома: в Одесі винесли вирок нелюду, який роками ґвалтував дітей
13 січня 2026, 16:25
Синоптик розповіла, чи довго ще протримаються суворі морози
13 січня 2026, 16:19
На Дніпропетровщині машина охорони "влетіла" в пожежну автівку
13 січня 2026, 15:45
Київським комунальникам та працівникам екстрених служб виплатять додаткову грошову винагороду
13 січня 2026, 15:13
Смерть матері та немовляти: у Києві лікарці пологового повідомили про підозру
13 січня 2026, 15:01
На Кіровоградщині затримали чоловіка за зґвалтування 14-річної дівчини
13 січня 2026, 14:48
На Буковині митник брав по 100 доларів за кожен незаконно ввезений iPhone
13 січня 2026, 14:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »