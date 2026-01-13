Ціна питання 18 тисяч "зеленими": в столиці жінка обіцяла киянці "врятувати" її чоловіка від війська

Фото: Нацполіція

У Києві перед судом постане зловмисниця, яка обіцяла допомогти "списати" чоловіка з військової служби. За це вона просила в його дружини велику суму грошей

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Зловмисниця знайшла "клієнтку", чоловік якої був мобілізований і проходив службу в одній з військових частин у Києві. Вона запевнила жінку, що нібито має в'язки, завдяки яким може допомогти оформити документи про непридатність чоловіка до служби. Свої "послуги" вона оцінила у 18 тисяч доларів.

Схема планувалась така: "клієнта" відправляють на лікування до медичного підрозділу військової частини, а потім – до медзакладу, в якому і вирішуватиметься питання щодо виявлення захворювань, необхідних для звільнення зі служби за станом здоров’я з подальшим виключенням з військового обліку.

Зловмисницю затримали, коли вона отримувала грошей. Тепер їй оголосили про підозру. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.