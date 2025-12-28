Сильна негода паралізувала дороги Івано-Франківщини: рятувальники евакуювали 32 людей

Ілюстративне фото: Суспільне

Сильна негода ускладнила рух транспорту в Івано-Франківській області, залишивши водіїв у пастці на засніжених дорогах

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники відбуксирували 12 легкових автомобілів та автобус, а також евакуювали 32 людей, серед яких 7 дітей, які опинилися у складній дорожній ситуації.

Надзвичайники закликають водіїв бути максимально обережними, дотримуватися швидкісного режиму та за можливості утриматися від поїздок під час негоди.

За останні дні погодні умови в західних областях України значно погіршилися: сніг, ожеледиця та поривчастий вітер ускладнюють рух транспорту.

ДСНС регулярно повідомляє про випадки, коли водії не можуть самостійно подолати засніжені або слизькі ділянки доріг.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що на вихідні в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер.