22:37  28 грудня
"Хочу битися з ним": Усик підтвердив бій з Вайлдером у наступному році
16:04  28 грудня
Різанина у метро: у Києві на Контрактовій пасажир поранив двох людей під час конфлікту
13:00  28 грудня
На Чернігівщині внаслідок обстрілів поранено 77-річну жінку
28 грудня 2025, 22:02

Сильна негода паралізувала дороги Івано-Франківщини: рятувальники евакуювали 32 людей

28 грудня 2025, 22:02
Ілюстративне фото: Суспільне
Сильна негода ускладнила рух транспорту в Івано-Франківській області, залишивши водіїв у пастці на засніжених дорогах

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники відбуксирували 12 легкових автомобілів та автобус, а також евакуювали 32 людей, серед яких 7 дітей, які опинилися у складній дорожній ситуації.

Надзвичайники закликають водіїв бути максимально обережними, дотримуватися швидкісного режиму та за можливості утриматися від поїздок під час негоди.

За останні дні погодні умови в західних областях України значно погіршилися: сніг, ожеледиця та поривчастий вітер ускладнюють рух транспорту.

ДСНС регулярно повідомляє про випадки, коли водії не можуть самостійно подолати засніжені або слизькі ділянки доріг.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що на вихідні в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер.

На Івано-Франківщині перекинувся пасажирський автобус: одна людина загинула и 8 травмованих
28 грудня 2025, 15:00
Трагедія на водоймі на Чернігівщині: чоловік загинув, провалившись під кригу
28 грудня 2025, 13:45
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
27 грудня 2025, 15:32
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Зеленський: гарантії безпеки від США для України погоджені на 100%
29 грудня 2025, 00:21
Трамп назвав зустріч із Зеленським "чудовою" та відзначив прогрес
29 грудня 2025, 00:03
Трамп і Зеленський завершили зустріч – розпочалася онлайн-конференція з європейськими лідерами
28 грудня 2025, 23:20
"Хочу битися з ним": Усик підтвердив бій з Вайлдером у наступному році
28 грудня 2025, 22:37
Трамп пригостив Зеленського шоколадним тортом зі своїм іменем
28 грудня 2025, 22:28
Трамп заявив, що президенти України та Росії хочуть укласти угоду
28 грудня 2025, 21:35
Після переговорів із Зеленським Трамп планує знову зателефонувати Путіну
28 грудня 2025, 21:02
На Київщині молода пара загинула від чадного газу: причиною став автономний обігрівач
28 грудня 2025, 18:28
Після зустрічі у Маямі Зеленський та Трамп зателефонують європейським лідерам
28 грудня 2025, 17:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
