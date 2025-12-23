13:09  23 грудня
23 грудня 2025, 11:28

Плантації на понад 12 гектарів: на Прикарпатті незаконно виготовляли тютюн у промислових масштабах

23 грудня 2025, 11:28
Фото: скриншот
Правоохоронці викрили в Івано-Франківській області схему незаконного виготовлення та реалізації тютюну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Група мешканців Коломийщини налагодила повний цикл незаконного виробництва тютюну – від вирощування сировини до продажу готової продукції по всій Україні. Тютюн вирощували, сушили, подрібнювали та фасували самостійно, після чого збували.

Нелегальні плантації займали площу понад 12 гектарів. Готову продукцію ділки відправляли поштою, щотижня виготовляючи до 500 кілограмів тютюну.

Жодних дозвільних документів на виробництво та продаж учасники схеми не мали, хоча за законом такі ліцензії є обов’язковими.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 8 тонн тютюну та сировини, обладнання для виготовлення, транспорт, мобільні телефони та тіньову бухгалтерію.

Нагадаємо, раніше на Київщині правоохоронці ліквідували підпільний цех із виготовлення сигарет під виглядом відомих брендів. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 2,2 млн грн.

23 грудня 2025
