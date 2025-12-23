Фото: скриншот

Правоохранители разоблачили в Ивано-Франковской области схему незаконного изготовления и реализации табака

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Группа жителей Коломыйщины наладила полный цикл незаконного производства табака – от выращивания сырья до продажи готовой продукции по всей Украине. Табак выращивали, сушили, измельчали и фасовали самостоятельно, после чего сбывали.

Нелегальные плантации занимали площадь более 12 гектаров. Готовую продукцию дельцы отправляли по почте, еженедельно производя до 500 килограммов табака.

Никаких разрешительных документов на производство и продажу у участников схемы не было, хотя по закону такие лицензии обязательны.

Во время обысков правоохранители изъяли более 8 тонн табака и сырья, оборудование для изготовления, транспорт, мобильные телефоны и теневую бухгалтерию.

Напомним, ранее в Киевской области правоохранители ликвидировали подпольный цех по изготовлению сигарет под видом известных брендов. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 2,2 млн грн.