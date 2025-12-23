13:09  23 декабря
В Тернопольской области водитель Audi сбил 77-летнюю женщину
10:45  23 декабря
На Полтавщине на обочине дороги нашли тело женщины
09:57  23 декабря
На Закарпатье на Свалявской свалке обнаружили опасные медицинские отходы
23 декабря 2025, 11:28

Плантации более 12 гектаров: на Прикарпатье незаконно изготавливали сигареты в промышленных масштабах

23 декабря 2025, 11:28
Фото: скриншот
Правоохранители разоблачили в Ивано-Франковской области схему незаконного изготовления и реализации табака

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Группа жителей Коломыйщины наладила полный цикл незаконного производства табака – от выращивания сырья до продажи готовой продукции по всей Украине. Табак выращивали, сушили, измельчали и фасовали самостоятельно, после чего сбывали.

Нелегальные плантации занимали площадь более 12 гектаров. Готовую продукцию дельцы отправляли по почте, еженедельно производя до 500 килограммов табака.

Никаких разрешительных документов на производство и продажу у участников схемы не было, хотя по закону такие лицензии обязательны.

Во время обысков правоохранители изъяли более 8 тонн табака и сырья, оборудование для изготовления, транспорт, мобильные телефоны и теневую бухгалтерию.

Напомним, ранее в Киевской области правоохранители ликвидировали подпольный цех по изготовлению сигарет под видом известных брендов. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 2,2 млн грн.

Прикарпатье тютюн сигареты производство плантация обыски
23 декабря 2025
