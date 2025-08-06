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На Житомирщині жінці запропонували державну допомогу. Проте в результаті це виявились аферисти

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

56-річна жителька Бердичева стала жертвою шахраїв. Вона у батьківському чаті побачила повідомлення про грошову допомогу від державної організації. Тоді жінка перейшла за посиланням, заповнила анкету. Вона ввела персональні дані, номер телефону та реквізити банківської картки для "зарахування коштів".

Проте згодом, коли вона перевірила рахунок, у неї списали понад 18 тисяч гривень. Тоді вона звернулась до правоохоронців. Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.

"У жодному разі не вводьте конфіденційну інформацію на сумнівних ресурсах, навіть якщо посилання виглядає переконливо", - закликають в поліції.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині викрили афериста, який продавав неіснуючі автомобілі. Він обманув близько 26 потенційних клієнтів. Вони так і не отримали обіцяні машини, а він витратив гроші на власні потреби. Йдеться про понад 9 мільйонів гривень.