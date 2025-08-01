14:10  01 серпня
У приватному пансіонаті Кривого Рогу загинула літня жінка від численних травм
12:44  01 серпня
В Україні знову подорожчають комунальні послуги
12:09  01 серпня
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст у реанімації після ДТП
UA | RU
UA | RU
01 серпня 2025, 16:13

Понад 40 тисяч гривень шахраї видурили у жінки з Івано-Франківщини

01 серпня 2025, 16:13
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Молода жінка стала жертвою шахрайської схеми, пов’язаної з фіктивними онлайн-пропозиціями заробітку

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

22-річна місцева жителька повідомила правоохоронцям, що втратила понад 40 тисяч гривень після того, як повірила рекламі в одному з месенджерів.

Заявниці запропонували "легкий підробіток" у соціальних мережах - ставити лайки, переглядати відео та поширювати публікації. Для цього потрібно було зареєструватися та внести грошовий внесок. Згодом її переконали надсилати нові платежі під приводом "активації кабінету" чи "збільшення доходу". Коли кошти закінчилися, шахраї зникли з мережі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Наразі правоохоронці працюють над встановленням осіб, причетних до злочину, та з’ясовують, чи не постраждали від цієї схеми інші мешканці області.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік хотів заробити онлайн, а втратив понад 200 тисяч гривень. 26-річний житель Тернополя повідомив про те, що невідома особа виманила у нього понад 206 тисяч гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шахрайство Івано-Франківська область заробіток в інтернеті онлайн гроші
Жителька Тернополя хотіла заробити в інтернеті та втратила майже 180 тисяч гривень
01 серпня 2025, 11:24
На Одещині судитимуть 60-річного засновника фінансової піраміди, який привласнив понад 12 млн грн
01 серпня 2025, 10:31
Замість iPhone спустошений гаманець: дівчина з Прикарпаття втратила 10 тисяч гривень
31 липня 2025, 16:03
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Поки господар спав: у Хмельницькому чоловік украв мікроавтобус і зник
01 серпня 2025, 16:25
У Нікополі стався розбійний напад на перехожого: що відомо
01 серпня 2025, 16:00
Скандал на Черкащині: 65-річного чоловіка силоміць мобілізували — суд не визнав порушень
01 серпня 2025, 15:55
У Запоріжжі викрили розкрадання на понад мільйон: чиновник отримав підозру
01 серпня 2025, 15:45
Як зменшити втрати піхоти та вічну нестачу штурмовиків
01 серпня 2025, 15:33
Мовний контроль 2025: у яких містах найбільше порушень
01 серпня 2025, 15:30
На Дніпропетровщині 2-річний хлопчик застряг головою в дерев’яній конструкції гірки
01 серпня 2025, 15:25
Синоптик розповіла, якою буде погода 2 та 3 серпня
01 серпня 2025, 15:22
У Дніпрі оголосили День жалоби на підтримку Києва після ракетного удару РФ
01 серпня 2025, 15:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »