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Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

22-річна місцева жителька повідомила правоохоронцям, що втратила понад 40 тисяч гривень після того, як повірила рекламі в одному з месенджерів.

Заявниці запропонували "легкий підробіток" у соціальних мережах - ставити лайки, переглядати відео та поширювати публікації. Для цього потрібно було зареєструватися та внести грошовий внесок. Згодом її переконали надсилати нові платежі під приводом "активації кабінету" чи "збільшення доходу". Коли кошти закінчилися, шахраї зникли з мережі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Наразі правоохоронці працюють над встановленням осіб, причетних до злочину, та з’ясовують, чи не постраждали від цієї схеми інші мешканці області.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік хотів заробити онлайн, а втратив понад 200 тисяч гривень. 26-річний житель Тернополя повідомив про те, що невідома особа виманила у нього понад 206 тисяч гривень.