фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Під час риття траншеї біля фундаменту будинку відбулося обвалення ґрунту – повністю засипало чоловіка.

Рятувальники деблокували тіло чоловіка та передали його працівникам "швидкої", які констатували смерть.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (нещасний випадок) ККУ. Загиблий чоловік – 54-річний житель Богородчанської громади.

Попередньо встановлено, що чоловіка присипало землею під час монтажних робіт з гідроізоляції.

Тіло загиблого направили в морг для проведення судмедекспертизи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині 20-річний юнак загинув під час риболовлі від удару струмом.