12:49  28 мая
Моряки-пограничники уничтожили 14 вражеских "шахедов"
13:42  28 мая
В Полтавской области школьный автобус съехал в кювет: пострадали дети
07:10  28 мая
На Черниговщине утонули два человека
UA | RU
UA | RU
28 мая 2025, 19:18

Засыпало землей: в Прикарпатье мужчина погиб во время монтажных работ

28 мая 2025, 19:18
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Трагическое происшествие случилось 28 мая в селе Яблуница Надворнянского района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Во время рытья траншеи у фундамента дома произошло обрушение грунта – полностью засыпало мужчину.

Спасатели деблокировали тело мужчины и передали его работникам "скорой", которые констатировали смерть.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 (несчастный случай) УКУ. Погибший мужчина – 54-летний житель Богородчанской громады.

Предварительно установлено, что мужчину засыпало землей во время монтажных работ по гидроизоляции.

Тело погибшего направили в морг для проведения судмедэкспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области 20-летний юноша погиб во время рыбалки от удара током.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Прикарпатье погибший земля обвал происшествия
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
Россия предложила Украине "второй раунд" переговоров: когда это может произойти
28 мая 2025, 20:50
В Киевской области столкнулись скутер и иномарка: один из водителей пострадал
28 мая 2025, 20:30
В Харьковской области разоблачили женщину, которая стала "свохой" для уклонистов
28 мая 2025, 19:40
Россияне сбросили четыре КАБа на громаду в Сумской области: есть погибшая
28 мая 2025, 18:58
На Волыни водитель врезался в 18-летнего мотоциклиста
28 мая 2025, 18:49
В Полтаве на мальчика упала ветка из дерева: ребенка госпитализировали
28 мая 2025, 18:47
На Львовщине разоблачили схему по хищению 1,3 млн грн на строительстве укрытий
28 мая 2025, 18:26
В Тернополе подросток стрелял в девушку из пневматического оружия
28 мая 2025, 18:11
Угрожали убийством: в Винницкой области группа парней требовала у подростка 100 тысяч гривен
28 мая 2025, 17:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Геннадий Друзенко
Все блоги »