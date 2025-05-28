фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Во время рытья траншеи у фундамента дома произошло обрушение грунта – полностью засыпало мужчину.

Спасатели деблокировали тело мужчины и передали его работникам "скорой", которые констатировали смерть.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 (несчастный случай) УКУ. Погибший мужчина – 54-летний житель Богородчанской громады.

Предварительно установлено, что мужчину засыпало землей во время монтажных работ по гидроизоляции.

Тело погибшего направили в морг для проведения судмедэкспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области 20-летний юноша погиб во время рыбалки от удара током.