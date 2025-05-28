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28 травня 2025, 14:58

У Івано-Франківську підлітки "зламали" рекламні вивіски: батькам світить штраф

28 травня 2025, 14:58
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Івано-Франківську підлітки незаконно отримали доступ до рекламних LED-екранів у центрі міста та розмістили на них образливий напис

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 27 травня. На одній із електронних вивісок з'явився текст образливого змісту.

Поліцейські оперативно встановили причетних до правопорушення – ними виявилися 12- та 13-річні мешканці Івано-Франківська.

За порушення закону батьків неповнолітніх притягнули до адміністративної відповідальності. Їм загрожує штраф.

Поліція закликає батьків уважніше стежити за поведінкою своїх дітей та їхнім оточенням, щоби запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Нагадаємо, на Прикарпатті підлітки викинули кота з третього поверху. Під час моніторингу соцмереж відео помітили поліцейські та розпочали перевірку за фактом жорстокого поводження з твариною.

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Івано-Франківськ реклама рекламні вивіски батьки підлітки штраф
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