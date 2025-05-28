В Ивано-Франковске подростки "сломали" рекламные вывески: родителям светит штраф

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В Ивано-Франковске подростки незаконно получили доступ к рекламным LED-экранам в центре города и разместили на них оскорбительную надпись

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 27 мая. На одной из электронных вывесок появился текст оскорбительного содержания.

Полицейские оперативно установили причастных к правонарушению – ими оказались 12- и 13-летние жители Ивано-Франковска.

За нарушение закона родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности. Им грозит штраф.

Полиция призывает родителей внимательнее следить за поведением своих детей и их окружением, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Напомним, на Прикарпатье подростки выбросили кота с третьего этажа. Во время мониторинга соцсетей видео заметили полицейские и приступили к проверке по факту жестокого обращения с животным.