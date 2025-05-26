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У неділю, 25 травня, близько восьмої ранку у Львові на вулиці Личаківській біля входу в один з магазинів перехожий виявив двох дівчат у несвідомому стані

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Жительок Львівського району, обоє віком 16 років, доставили до лікарні. Медики діагностували у них алкогольне отруєння та надали допомогу. Загрози життю пацієнток немає.

Вирішується питання щодо притягнення батьків неповнолітніх до адмінвідповідальності за неналежне виконання обов’язків з догляду за дітьми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося,що на Волині отримав вирок 16-річний хлопець. У п'яному стані він сів за кермо мотоцикла і потрапив у ДТП, внаслідок якої постраждали люди.