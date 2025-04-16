Фото: YouTube

В Коломые неизвестный мужчина "атаковал" автомобили фекалиями. Неизвестно, что заставило его это сделать

Об этом сообщают в местных пабликах, передает RegioNews.

Это произошло в центре города Коломыи. Неизвестный мужчина на проезжей части улицы швырял фекалии в автомобиле. В частности, в служебную машину правоохранителей.

На кадрах в соцсетях видно, что мужчина с обнаженным торсом и ведром в руке ходит посреди автомобилей. При этом он зачерпывает из ведра фекалии и бросает их в машины. Известно, что полиция уже задержала его.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали мужчину, который угрожал полиции гранатой. Известно, что это произошло, когда правоохранители остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения.