Швырял фекалии в машины: в Ивано-Франковской области мужчина "атаковал" автомобили, среди них - авто полиции
В Коломые неизвестный мужчина "атаковал" автомобили фекалиями. Неизвестно, что заставило его это сделать
Об этом сообщают в местных пабликах, передает RegioNews.
Это произошло в центре города Коломыи. Неизвестный мужчина на проезжей части улицы швырял фекалии в автомобиле. В частности, в служебную машину правоохранителей.
На кадрах в соцсетях видно, что мужчина с обнаженным торсом и ведром в руке ходит посреди автомобилей. При этом он зачерпывает из ведра фекалии и бросает их в машины. Известно, что полиция уже задержала его.
Напомним, ранее в Черкасской области задержали мужчину, который угрожал полиции гранатой. Известно, что это произошло, когда правоохранители остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения.
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