Правоохранители накрыли незаконную добычу янтаря: изъяли более 120 кг "солнечного камня"
Правоохранители разоблачить дельцов, занимавшихся незаконной пересылкой, перевозкой, переработкой и сбытом янтаря как на территории Украины, так и за ее пределами
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Были проведены 12 обысков на территории Ивано-Франковской и Ровенской областей. Правоохранители изъяли 70,8 кг необработанного янтаря и 52,7 кг изделий из него. Общий же вес изъятых камней составил 123,5 кг.
Трем фигурантам объявили подозрение.
Продолжаются следственные действия. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной добыче янтаря.
Напомним, в феврале в Ровенской области разоблачили группу лиц, которые незаконно покупали и хранили янтарь для дальнейшей переработки и продажи. Правоохранители изъяли более полутонны янтаря на миллион гривен.